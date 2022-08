Štát kapituloval. Proti ruskej kampani zostali u nás len partizáni (komentár)

Jedna ruská ofenzíva si už vyžiadala tisíce obetí.

Predstavte si, že by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po piatich mesiacoch obrany zrazu kapituloval. Vyhlásil by, že skladá zbrane, a dobrovoľne by krajinu vydal ruskému agresorovi a maximálne by ak zahlásil prechod na partizánsky spôsob boja.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj takto by sa dal opísať postup Národného bezpečnostného úradu na slovenskom domácom fronte, keď po štyroch mesiacoch opäť povolil, aby hlásne trúby ruského fašistického režimu znovu šírili prostredníctvom svojich médií záplavu lží a dezinformácií.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sú späť a opäť šíria proruskú propagandu, no štát už nereaguje (analýza) Čítajte

Samozrejme, nie je to len maslo NBÚ. Tá časť vládnej koalície, ktorá drží v rukách silové rezorty, sa radšej zaoberá vlastným predsedom a veľká časť jej poslancov budovaním oltárov v kultúrnych vojnách, a tak nedokázala za ten čas pripraviť žiadne systémové opatrenia a protiobranu, ktorú by mohla v informačnej vojne nasadiť.