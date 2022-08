Slnce, seno, Kuffa (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Maďarský premiér Viktor Orbán vystúpil na konferencii amerických konzervatívcov v Texase a riekol: Nebojte sa, kresťanský politik nemôže byť rasista.

Je to, samozrejme, nezmysel. Kresťanský politik môže byť rasista, liberálny politik môže byť rasista, Slovák môže byť rasista rovnako ako Maďar, šofér autobusu rovnako ako analytička kapitálových trhov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ostatne, stačí spomenúť Jozefa Tisa a pripomenúť si niektoré jeho prejavy. Kresťanskejší politik azda ani neexistoval, veď bol ešte aj farár.

Žiadny kresťanský politik nie je imúnny proti rasizmu len preto, že je kresťanský politik (alebo sa zaňho považuje). Nemôže viesť rasistické reči a potom povedať, že predsa nie je možné, aby bol rasistom, veď je kresťan. Nijako to nesúvisí.

Kresťanská viera (ani iná alebo jej absencia) nerobí žiadneho človeka automaticky lepším a žiadneho politika neomylným. Opäť si len stačí spomenúť na poslanca Štefana Kuffu, ktorý presne vie, ako by sa mali správať všetci ostatní, ale so svojím vlastným správaním si opakovane nevie rady.

Ani úroveň to nemá

Veď to je scéna ako zo Slunce, seno a tak ďalej. Aby sme poslanca Kuffu neuviedli do emočného diskomfortu, dodávame, že máme na mysli pár facek, a nie erotiku. Je to ako v krčme v Reľove o pol desiatej večer.

Skutočný príbeh rodiny Kuffovcov, konflikt na ceste neďaleko smetiska pri Kežmarku, v ktorom vystupuje poslanec Štefan Kuffa spolu so synom a poslancom Filipom a synom a neposlancom Gregorom.