Matovič sa sám stal zlodejom

Ukradol ľuďom nádej.

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

„Fico chráni zlodejov“ je legendárny nápis na tričku, ktoré tak často a rád nosil Igor Matovič na rokovania parlamentu, protestné zhromaždenia, nemalú časť svojich selfie a tak podobne.

Boli časy, keď na nás tento text vyskakoval z každého rohu. Nesúhlasiť s takým tvrdením bolo ťažké a zbytočné, veď čoraz viac indícií ukazovalo, že je to tak. Nebudem sa predsa hádať s niekým, kto má na tričku nápis „Žirafa má dlhý krk“, „Dva plus dva je štyri“ alebo „Zem je guľatá“. Hoci v tom poslednom prípade by sme už ľahko našli zopár zástancov „alternatívnych názorov“.

Úplne som zabudol na to, že neustálym zdôrazňovaním jednoduchého faktu, ktorý už ani nikoho nemôže prekvapiť, je možné vyhrať voľby a získať kreslo premiéra. No stalo sa.

Nakoniec, my Slováci sme skromný národ. Navyše tie jednoduché, úderné heslá ako „Ľudia si zaslúžia istoty“ a „Fico chráni zlodejov“ sa dobre pamätajú a beda každému, kto by chcel nejako kritizovať ich autorov. Veď oni to robia pre ľudí.