Matovič je očkovaný proti politike (komentár)

Scenár, že Matovič, Heger a Kollár pôjdu na predčasné voľby, je veľmi nepravdepodobný.

Otázka, čo dobré prinesú Slovensku štyri demisie SaS s tým, že Sulík a spol. budú naďalej držať menšinovú vládu, je dobrá len zdanlivo. Zásadné je, že dobre vyjsť z tejto politickej gebuziny Slovensko nemôže. Dá sa len najmenej zle.

Teda ak prekročíme značne nepravdepodobné rozuzlenie, že Matovič v poslednom ťažení strhne so sebou aj Sulíka. A prípadne ešte jedného ministra SaS, pričom skóre „dvaja za jedného“ by OĽaNO mohlo interpretovať aj ako víťazstvo.

Sulík by musel súhlasiť z podstaty veci – Slovensko je viac ako ktorákoľvek osoba. Navyše, zachoval by tak – na všeobecné želanie – v kresle Korčoka, ktorý predstavuje najsilnejší argument z vlády neodchádzať. (Teda druhý najsilnejší, po nomináciách do dozorných, správnych atď. rád.) OĽaNO by si vypýtalo ešte asi hlavu Gröhlinga, čo by zase ktovieaká škoda nebola.