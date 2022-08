Fín a Španiel sa nezhodnú, kto je cestujúci Rus (komentár)

V ďalšom sankčnom balíku by mohol byť zákaz turistických víz pre Rusov.

Estónsko a Fínsko načrtli, čoho by sa mohol týkať ďalší balík sankcií. Ich krajiny sa totiž stali prestupnými stanicami pre Rusov smerujúcich na Riviéru či do európskych metropol. Letecky sa do Únie už nedostanú, ale stále je tu možnosť letieť do Petrohradu a odtiaľ sa dopraviť do neďalekého Pobaltia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dá sa preto chápať, že severské krajiny to považujú za spôsob Rusov, ako so zákazom letov z Ruska vybabrať a ďalej sa venovať návštevám pamiatok, nakupovaniu a slneniu, akoby sa v susednej krajine nebombardovalo.

Fínsko aj Estónsko by mohli ísť do zákazu turistických víz pre občanov Ruska aj samostatne. A tým by sa zbavili statusu prestupnej krajiny, kadiaľ dovolenkári prúdia ďalej do Únie. Je preto chvályhodné, že sa spýtali, či by sa k nim nemali pripojiť aj ostatné krajiny.

Lenže tu narážame na rozličné ponímanie, kto je to cestujúci Rus.