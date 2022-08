Ako „nacisti a fašisti“ útočia na Babiša (český zápisník)

Politici ANO sa po ôsmich rokoch pri moci dokázali bleskovo premeniť na utláčaných disidentov.

Autor je komentátor českého spravodajského webu Seznam Zprávy



V tejto krajine nemôže byť ani chvíľu pokoj, a to ani uprostred leta, keď sa sám predseda vlády oficiálne odoberie na dovolenku k moru.

A to preto, že líder opozície sa už od mora vrátil, takže už týždeň riešime otázku:

Zasahuje polícia na mítingoch Andreja Babiša proti jeho odporcom korektne a podľa zákona, alebo svojvoľne mláti aj deti, ktoré si trúfnu protestovať proti bývalému predsedovi vlády?

Keď sa to napíše takto, vyzerá to dosť jednoznačne. A tiež to v tejto polohe už týždeň riešime. Ako presne zdokumentoval týždenník Respekt, minulý týždeň na Babišovom mítingu v južných Čechách nastala nepekná situácia.