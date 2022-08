Williamsová priznala neslušné pocity. Iné ženy by jej mali byť vďačné (komentár)

Musí byť materstvo jedinou hodnotou?

„Nemyslím si, že je to fér. Keby som bola chlap, nepísala by som tento text, pretože by som bola tam, hrala a vyhrávala, kým moja žena by pôrodmi zväčšovala našu rodinu,“ napísala pred pár dňami Serena Williamsová.

V rozsiahlom texte pre Vogue, ktorý vyšiel vedno s ohlásením konca jej kariéry, otvára tenistka mnoho tém. Rekapituluje výhry, hovorí o zdravotných komplikáciách, ktoré ju postretli, aj o naplnení, ktoré prežíva vďaka materstvu.

Napriek tomu sa celým textom ako niť vinie bolesť z toho, že sa pre rodinu musí vzdať toho, čo ju celý jej doterajší život definovalo.

Pre mnohých ľudí môže byť tento text červeným súknom. Budú za ním vidieť nezmierenú ženu v strednom veku, rozmaznanú bohatú paničku, ktorá chce mať všetko - vrcholový šport do päťdesiatky aj rodinu plnú zdravých detí. Williamsová v skutočnosti otvára dôležitú a stále ignorovanú tému.

Byť matkou nemusí byť pre ženy najväčšou hodnotou.