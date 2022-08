Keď Naď ohlasuje, čo plánujú iní (komentár)

Sulík si vraj nemôže pomôcť.

Ministra Naďa sme už naozaj nahnevali, a tak odkázal, že tu aj nemusí byť (pre Denník N). Zato Matovič, ten tu vraj byť musí. Lebo čo národ raz vybral vo voľbách, to nejaký Sulík nestrhne!

Silné sú to slová, len škoda, že nie pravdivé. Máme totiž veľmi nedávnu skúsenosť s odstúpením Igora Matoviča. Nevieme, ako toto následne prežívali v jeho hnutí, no takto z komentátorského posedu sa javilo, že atmosfére v spoločnosti a azda aj v koalícii to prospelo.

Napriek tomu Naď tvrdí, že ak SaS pýta jeho odstúpenie aj z ďalšieho postu, protirečí výsledkom volieb (akoby tie určovali, kto bude na ministerstve financií).

Bol to premiér Heger, kto pustil do obehu teóriu o Sulíkovej chuti ničiť vždy, keď zbadá priaznivé prieskumy.

A Naď len potvrdil, že aj on si to myslí a síce nemá dôkaz – na stretnutí, kde mal Sulík konzultovať predčasné voľby, nebol –, ale zato nebol ani na inom stretnutí. Sulík mal totiž podobným spôsobom chcieť váľať aj Radičovej vládu a euroval mu prišiel vhod.