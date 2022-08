ZKH píše: V USA dostanete Paxlovid za hodinu, u nás za päť dní

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Zdravotníci stále na chvoste záujmu

Včera sme sedeli aj s mojím mužom v miestnom podniku v maličkom mestečku v Guatemale. Pri vedľajšom stole sedeli traja mladí ľudia, dvaja muži a jedna žena.

Dali sme sa do reči, boli to miestni študenti medicíny v poslednom ročníku. Tesne pred koncom štúdia nemajú žiadnu letnú prestávku a musia povinne pracovať v nemocnici.

Chvíľu sme debatovali o zdravotníctve v Guatemale a veselé to nebolo. Zdravotné poistenie tu nemá každý a verejné nemocnice sú v zúfalom stave. Každý, kto má trocha peňazí, si platí súkromnú nemocnicu. Z troch medikov chcela len jedna zostať pracovať v Guatemale. Jeden chce ísť do Nemecka, ďalší už bol v Belgicku a chce si premyslieť kam ďalej - buď západná Európa, alebo Spojené štáty.

Kráčajúc domov som premýšľala, aké trestuhodné je, že sme nechali politikov za posledných 20 rokov dohnať naše zdravotníctvo do katastrofy.

Naše problémy sa totiž dali riešiť pomerne jednoducho oproti štátom, ako je Guatemala. Súbežne s tým aj naďalej doma čítam, že vláda INTENZÍVNE rokuje so zdravotníkmi o zvyšovaní platov. A tak som otvorila svoj starší rozhovor s premiérom Hegerom v decembri 2021.

Zdravotníci čakajú na intenzívne rokovania už osem mesiacov

Premiér ma tam presviedčal, že si uvedomujú vážnosť situácie, o platoch už rokuje minister financií (Matovič) a minister zdravotníctva (Lengvarský) a snažia sa nájsť peniaze pre zdravotníkov tak, aby nezaťažovali Slovensko vyšším dlhom. "Tá diskusia chvíľu trvá, ale robíme na tom intenzívne, verte mi," presviedčal ma vtedy premiér Heger.

V rozhovore sa potom udiala vtipná vec - pýtala som sa, kedy budú zdravotníci vedieť, ako a kedy im vláda zdvihne platy, a premiér odvetil: "Do konca roka." Ja som sa na to celkom vážne spýtala, že do konca ktorého roka. A premiér ma vysmial so slovami, či si robím srandu a prirovnal to k vtipu, ako niekto povie, že sa ide ženiť v sobotu.

Pre značnú nedôveru v termín koniec roka (bolo to v polovici decembra), som skúsila dať realistickejší scenár a spýtala sa teda, či sa to dozvieme aspoň do marca. "Samozrejme, že sa to dozviete do marca. To je tak ľahká odpoveď, bez problémov," povedal suverénne premiér Heger.

Je polovica augusta a my ešte stále počúvame, že INTENZÍVNE rokujú. A moja ironická otázka, do konca ktorého roka sa to dozvieme, začína byť o dosť reálnejšia, ako som si pôvodne myslela.

Stačí už len dodať, že od polovice decembra, keď sa hľadali peniaze, ktoré nezaťažia rozpočet, sme vedeli nájsť stovky miliónov eur na rôzne nápady - od rodinných prídavkov na deti cez krúžkovné až po iné zvyšovania platov.

Liek paxlovid za hodinu u vás doma? Žiadny problém

Inak, v téme zdravotníctva aj čerstvá skúsenosť s Paxlovidom v inej krajine ako na Slovensku. Boli sme v Spojených štátoch aj s rodičmi. Mali nejaké príznaky a tak sme urobili domáci antigénový test, ktorý vyšiel pozitívne. A keďže majú nad 65 rokov, mohli aj v Spojených štátoch dostať liek Pfizeru na covid Paxlovid.

Pustila som sa do krátkeho prieskumu, našla na štátnej stránke link, vyplnila krátky dotazník a o päť minút už videotelefonovala s lekárom, ktorý s nami prešiel symptómy rodičov, riziká aj iné lieky a indikácie.

Za 60 minút sme vo vedľajšej lekárni vybrali pre rodičov Paxlovid, ZADARMO, rýchlo a bez problémov, a nasadili ho okamžite rodičom, s okamžitým účinkom.

V USA zadarmo a hneď. U nás ani za päť dní

Zatiaľ mi kolegyňa z domu volala a pýtala sa, ako to vlastne funguje. Na Slovensku pôvodne ministerstvo vydalo usmernenie, že stačí pozitívny domáci test. Potom to však zmenili na to, že treba PCR test.

V praxi to u mojej kolegyne vyzeralo takto - jej otec má 80 rokov, dostal covid, urobil si domáci test a toto všetko sa udialo v piatok. Test na PCR test dostal cez štátny systém až na utorok.

Paxlovid má v charakteristike to, že je efektívny len prvých päť dní choroby, potom už stráca zmysel. Funguje najlepšie vtedy, keď ho podáte okamžite a čo najskôr - tak, aby covid u vás prepukol čo najmenej a telo malo viac energie bojovať s vírusom samo.

Ak máte ísť na PCR test a dostanete termín o tri dni a výsledky o ďalšie štyri, môžete tento systém celý rovno zrušiť a Paxlovid hodiť do záchoda. Efekt to bude mať rovnaký.

A tak som si vlastne hovorila, že päť dní covidu v Spojených štátoch pre mojich rodičov boli o dosť lepšie ako covid na Slovensku. Hoci lieky máme v oboch krajinách rovnaké, prístup evidentne nie.

V USA už pochopili, že čím skôr podajú starším ľuďom Paxlovid, bude to lacnejšie, lepšie a efektívnejšie. U nás sme zatiaľ nastavili systém, ktorý komplikuje situáciu a nikomu nepomôže. Takže Paxlovid síce rovnako ako západné štáty máme, ale zamknuté v skrinke. Chceli sme to urobiť lepšie, dopadlo to ako vždy.

Alex Jones za svoje klamstvá zaplatí

Alex Jones založil v USA InfoWars - dezinfokanál, na ktorom zarobil desiatky miliónov dolárov. Odborník na súde dokonca odhadol jeho majetok na 270 miliónov dolárov. To všetko si tento človek vybudoval na klamstvách a nenávisti.

Možno si pamätáte na streľbu v Sandy Hook - v roku 2012 tam strelec zabil 26 ľudí, z toho 20 obetí boli deti vo veku šesť a sedem rokov. Možno si spomeniete, že Barack Obama vtedy pri svojom vyjadrení plakal. Možno si pamätáte aj na to, že už vtedy prosili rodiny obetí o sprísnenie držby zbraní v Spojených štátoch.

To ešte nevedeli, že spomínaný Alex Jones začne roky klamať a hovoriť, že Sandy Hook bolo zinscenované divadlo preto, aby vláda siahla na zbrane niektorých Američanov.

Tvrdil, že žiadne obete neboli a rodičia týchto detí sú herci. Rodinám, ktoré sa museli vyrovnať s tragickou stratou dieťaťa, dostávali výhražné emaily, telefonáty a stali sa terčom rôznych polobláznov, ktorých proti nim Alex Jones poštval, zatiaľ čo zarábal na týchto klamstvách.

Alex Jones si v auguste vypočul konečne prvý rozsudok - v Texase dostal od súdu príkaz zaplatiť jednej z rodín za klamstvá. Bolo to až tragikomické - človek, ktorý si postaví kariéru na klamstvách, potom nie je schopný sadnúť si do súdnej siene a čeliť obetiam, o ktorých roky klame. Zbabelý slaboch. Čerešnička na torte je už len to, že jeho právnici sa pomýlili a poslali protistrane obsah všetkých jeho SMS správ za posledné roky.

Ak sa lepšie chcete zorientovať v tejto téme, mám pre vás dva podcastové tipy. Prvý je s otcom jednej z obetí v Sandy Hook, ktorý tento boj proti Alexovi Jonesovi začal.

Druhý tip je zhrnutie jeho kariéry, aj celého súdu, na ktorom si Alex Jones nakoniec vypočul rozsudok.

Tipy na zaujímavé články

Tento týždeň som skoro vôbec nepočúvala podcasty, zato som prečítala niekoľko zaujímavých článkov. Tu je ich výber:

Martina Vondrová, manželka českého europoslanca Saša Vondru, veľmi úprimne a tvrdo hovorí o svojom vlastnom alkoholizme po dlhé roky. Tvrdá realita alkoholizmu je ťažká, tento rozhovor je o to cennejší, že hovoriť o vlastnom pití je veľmi náročné. Alkoholizmus je aj u nás veľký problém, čím viac takýchto svedectiev, tým lepšie. Rozhovor s Martinou Vondrovou nájdete tu.

Len USA stratili za posledné desaťročia tri jadrové bomby a nevedia, kde sú. Ostatní takéto čísla ani nezverejňujú. BBC napísala fascinujúci historický exkurz do stratených jadrových hlavíc a pustili sa do ich hľadania. Článok v angličtine nájdete tu.

Kolega z redakcie Martin Vančo napísal o deväťročnom spore o segregácii rómskych žien v pôrodnici v prešovskej štátnej nemocnici. Nielenže ženy čakali na rozsudok neuveriteľných deväť rokov, ale sudkyňa viac verila lekárom než mnohým ženám, ktoré opisovali svoje zážitky. Zatiaľ sa ukazuje, že okresné súdy sa len ťažko vedia vyrovnať so systematickým rasizmom voči Rómom, ktorí sa väčšinou domôžu spravodlivosti oveľa neskôr a v Štrasburgu. Martinov článok môžete nájsť tu.

Kráľovná tenisu Serena Williamsová sa s kariérou lúči vo veľkom štýle. Pre Vogue napísala výnimočný text, spoveď o tom, že odchádza na dôchodok a nie je to pre ňu jednoduché. O tom, že chce mať ďalšie dieťa, ale už nie ako vrcholová športovkyňa. O tom, že zanecháva za sebou príbeh silnej ženy, ktorá za mnohé iné športovkyne vybojovala mnohé ťažké boje. Najkrajší text tohto týždňa je od Sereny Williamsovej a nájdete ho tu.

Hudobná bodka

Čaro cestovania po Latinskej Amerike je okrem jedla vždy aj v hudbe. Nikde nehrá Desmod, všade počujete salsu, merengue, bachatu a chce sa vám tancovať. Tento týždeň teda v hudobnej bodke posielam trocha týchto beatov aj k vám - Buena Vista Social Club v roku 1999 vystupovali v Carnegie Hall a je to také dobré, ako by ste predpokladali. Video sa vám spustí, keď kliknete na tento obrázok.

Ak ste sa dostali až sem, dočítali ste šestnáste vydanie môjho newslettera ZKH píše. Ak sa vám páčil, budem rada, ak ho budete šíriť aj medzi ďalšími ľuďmi. Ak mi chcete napísať vaše postrehy, moja emailová adresa je zuzana.hanzelova@sme.sk.