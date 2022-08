Chudák Igor bez moci nad peniazmi.

Tiež sa pýtate, prečo Matovič svoje ministrovanie financiám berie tak osobne, ako by to bolo priamo napojené na najhlbšie neistoty jeho ega? Tu je odpoveď. Ale zasa na druhej strane, taký Sulík alebo Kollár by si bez extrémneho množstva peňazí tiež veľa spoločenskej obľúbenosti neužili.