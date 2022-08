Krutá pravda znie: Slovensko dnes potrebuje dávku pravičiarstva (píše Miroslav Beblavý)

Autor je bývalý poslanec NR SR, pôsobí ako vedecký koordinátor Európskej siete expertov na ekonómiu vzdelávania, hosťuje na Sciences Po. Je predsedom predstavenstva Zhiva, j. s.

Mnohým sa to nebude páčiť, aj mne by sa to ešte pred pár rokmi priečilo, ale krutá pravda znie: Slovensko dnes potrebuje dávku pravičiarstva. Dovolím si dokonca tvrdiť, že bez nej budeme ekonomicky stagnovať.

Nehovorí zo mňa nostalgia za miklošovskými reformami z čias dávno minulých. Podstatné je, čo potrebujeme dnes. A odpoveď znie jednoducho: zbohatnúť. Ekonomický rast, zvýšenie životnej úrovne, vyššie platy – nazvite to, ako chcete, ale treba ich ako soľ.

Slovensko klame telom. Prechádzka centrom Bratislavy, Košíc či Žiliny vytvára dojem, že už sme materiálne za vodou. V skutočnosti sme oproti Nemcom či Rakúšanom stále chudobní. Dokonca aj Česi sa nám vzďaľujú.

Je čas škrtnúť dane

Áno, mnohí ľudia si už žijú skoro ako na bájnom Západe, a nielen v Bratislave. Gastroenterológ z Michaloviec. Majiteľ troch bytov v Martine. Stavbár na Považí. Starosta veľkej obce na Spiši.

Státisíce, ktoré si môžu dovoliť dobrú dovolenku či pekné auto, však maskujú, že Slovensko sa ako celok môže porovnávať maximálne s Portugalskom či Gréckom. A tak na každého, kto si môže dovoliť raw koláčik, pripadajú dvaja až traja ľudia, ktorí nakupujú v lacnom supermarkete a pri súčasnej inflácii majú každý deň pocit, že im praskne hlava.

Áno, klimatická kríza je veľký problém, ale udržiavanie Slovenska na ekonomickom chvoste Európskej únie nie je cestou k jej riešeniu. Že stačí nekradnúť alebo viac prerozdeliť od bohatých k chudobným?

Vyzerá to pekne na papieri, ale kým budeme mať ekonomický výkon na úrovni Grékov, môžeme prerozdeľovať, koľko chceme, aj tak budú dobre zarábajúci Slováci žiť ako trochu chudobnejší Rakúšania a chudobní Slováci ako Srbi.

Čo je riešením?