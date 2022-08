Už sa čaká len na Matovičov rozmar. Typické (komentár)

V OĽaNO sa ani nedohodli, či chcú SaS zdržať alebo vypudiť.

Máme dobré správy. Podľa „obyčajných ľudí“ sme už len jeden status od toho, aby SaS ustúpila a dala Igorovi Matovičovi šancu. Musia cítiť zmenu nálad u liberálov, inak by sa azda nestrápňovali sústavným verejným presviedčaním o kvalitách svojho lídra.

Jedine, že by ani sami nevedeli, kam sa touto komunikáciou chcú dopracovať. Chcú zachovať štvorkoalíciu alebo poriadne tresnúť dverami za SaS? A komu to vlastne hovoria?

O takom presviedčaní partnera, ktoré má podobu verejných urážok, sme ešte nepočuli, ale azda v OĽaNO zase čosi nové testujú a svet sa lačne díva. Alebo mieria na širokú verejnosť, ktorá v tieni Sulíkovho záškodníctva nemala šancu pochopiť danosti ich lídra?

Keby len mohol chvíľu vládnuť bez Sulíka, to by sme videli! Ale keďže je to krehká vláda, bolo by dobre, aby Sulík pochopil svoj omyl a vrátil sa. Teda vlastne odišiel zo svojho postu alebo tak nejak.

Že takto naozaj nevyzerá vyjednávanie, pochopili aj u Kollára. A tým je vec prakticky uzavretá. Darmo zaľudia ponúknu ešte akúsi možnosť, kde Sulíka aj trochu zdržia, aj mu vynadajú. Keďže si dali do erbu neriešenie a neproblematizovanie Matoviča, v SaS nemajú prečo ich vypočuť ako nejaký hlas kdesi v strede.