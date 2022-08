Fico je génius nulitného obsahu (komentár)

Vymývač mozgov môže tárať čokoľvek, štúdiá ho naďalej volajú.

Vyvolávanie Matoviča, že Sulík „povalil“ Radičovej vládu, môže byť trailerom na postfaktickú éru, v ktorej pravda a lož nehrajú žiadnu rolu. Tri štvrtiny publika nevedia a nikdy sa nedozvedia, že Matovič a Sulík hlasovali o eurovale zhodne.

Článok pokračuje pod video reklamou

Trailerom s Matovičom by sme však krivdili Ficovi. Ako komunikačný génius – na čom sa zhodnú štyria z piatich slovenských politológov – ako prvý pochopil, že obsah je úplne nulitný.

Kľúčový je prejav, ktorý musí byť guľometný, aby sa v ňom utopili všetky hlúposti a nezmysly. Základné poňatie o svete totiž nemá debatný partner ani moderátori, ktorých on sám ešte cvičí, že „sa mali lepšie pripraviť“.

On je zato pripravený excelentne. Trebárs petičné otázky prezidentka pošle do Košíc preto, lebo chce zmariť referendum v deň komunálnych volieb, „lebo vie, že by bolo úspešné“. Totiž „tam je účasť 60 percent (...), pozrite sa spätne, komunálne voľby sa na SR robia od roku 1990.“

Výborne, tak sa spätne pozrime. Nad 60 percent vystúpila účasť v roku 1990, odvtedy nikdy viac, posledných šesť „komunálok“ bola vždy pod päťdesiat.