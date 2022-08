Moniky Jankovskej obštrukcie a skúsenosti (komentár)

Vymýšľať aj s obhajcom Erdösom budú iste naďalej.

Na bývalú štátnu tajomníčku a exsudkyňu Moniku Jankovskú sa silno koncentruje verejná túžba trestnoprávne zatočiť s Ficovou érou.

To sa síce dá pochopiť, ale dobré by bolo ostať pri zemi. Ešte lepšie by bolo uvedomiť si, že Jankovská je len drobný kamienok z mozaiky, ktorá ešte vôbec nie je históriou, len odpísala zopár postáv ako už nepoužiteľných, najmä Kočnera a Kováčika.

Vysielať smerom k nej hnev a ceriť krvilačne zuby je zbytočné, veď stojí pred súdom. Celkom vynechať by sme mali amatérske úvahy o psychickom stave Jankovskej a či to len hrá.

Ešte aj ľudia, ktorí by to dokázali posúdiť odborne, musia pripustiť, že nemali príležitosť obžalovanú vyšetriť.

Navyše fakt, že svoj stav v trestnom konaní využíva vo svoj prospech, vôbec neznamená, že tento stav nie je realitou, a napokon nemá ten luxus ako väčšina obžalovaných, že ich nikto nevidí.

Koncentrujme sa na veci rukolapné.