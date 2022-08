Vojna nebola, lebo sme zaliezli dnu a zatiahli firhangy

Kriegel myslel na to, v rukách akých primitívov je svet, a myslel tým osadenstvo Kremľa.

Autorka je režisérka

My, ktorí sme sa narodili dávno po operácii Dunaj, čiže po tom, ako do Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom, sme sa o tomto detaile dejín oficiálne dlho nič nemohli dozvedieť.

Možno sme počuli nejaké útržky kuchynských rečí, ktoré však nedávali žiadny zmysel. Napríklad ako babka vtedy v noci plakala a hladkala uprostred noci tváre svojich dcér, pretože si myslela, že stojí tvárou v tvár vraždeniu, mučeniu a znásilňovaniu.

Po ceste za dedinou škrípali tanky, nekonečne veľa, zástup železných maringotiek a školopovinné deti sedeli v jarku, hádzali do nich skalky ako gesto nesúhlasu alebo sa chceli iba vyťahovať pred ostatnými alebo si mysleli, že potom sa tie tanky rozplynú ako nejaká nepodarená fatamorgána.