Heger vlastne chce, aby sme si politickú debatu nevšímali (komentár)

Kým všetci riešia energokrízu, my riešime Matoviča. Zase a stále.

Aj najzarytejší dovolenkári si už istotne stihli všimnúť, že nemecká verejná debata je plná úzkosti až paniky z vykurovacej sezóny. V Česku sa vedie kampaň svetrom proti Putinovi. Len u nás sme sa na pomerne dlhý čas uspokojili s tým, že Sulík to vybavil a Fico o energiách zásadne klame.

Všetko sme pochystali, dobre bude by mohlo znieť ako vládne sedatívum v ústrety blízkej energokríze. Naposledy to takto zopakoval aj premiér v diskusii na TA3. Už len to dokázať alebo aspoň rozvinúť myšlienku. Do idylky však zasiahol minister obrany Jaroslav Naď.

Ten sa pred časom pokúsil zviditeľniť pohľad Matovičových verných na koaličnú krízu. K tomu už tradične patrí verejná difamácia Sulíkovej práce. Takže dobre nebude, lebo šéf SaS sa vraj chystá opustiť nielen koalíciu, ale hneď celú vlasť. A odobrať sa do tepla, kým my tu bez neho máme mrznúť!

Keby to tak skutočne bolo, sotva by Heger na utorkovom stretnutí k energiám poveril Sulíka, aby vypracoval plán a predstavil ho. Sotva by Remišová rozprávala o udržaní Sulíka v kresle aj po prípadnej demisii a Heger splietal niečo o skutočnej odvahe byť k službám podchladeným občanom.

Akoby bol Sulík nenahraditeľný, čo istotne nie je.