Chmelár z Vatikánu.

Pápež poslal odkaz, že slečna Duginová bola nevinnou obeťou vojny a že za vojnu môžu tí, ktorí pomáhajú Ukrajine zbraňami. Keby sa chcel z nejakého dôvodu votrieť Putinovi do priazne, poprípade mu ten text rovnako poslali z Moskvy, nevyzeralo by to inak.

Článok pokračuje pod video reklamou

Taký Chmelár z Vatikánu.