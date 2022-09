Opatrne s tými výnimkami!

Reputácia je platidlom v medzinárodných vzťahoch. Klesá každou ďalšou výnimkou.

Autor je poslanec NR SR, pôsobí v strane PS

Stalo sa tak trochu folklórom oslavovať pri návrate z rokovaní Európskej únie, ako šikovne sa nám podarilo vyhnúť záväzkom platným pre zvyšok členských krajín.

„Toto bolo pri vyjednávaní pre mňa kľúčové, že sa podarilo odvrátiť hrozbu poškodenia slovenského priemyslu“, vyhlásil Richard Sulík v júli, keď sa Slovensko vyhlo dohode členských krajín znížiť spotrebu zemného plynu.

Iným sa aj dohodnuté výnimky mália. Smer v júni rovno podal návrh na odvolanie ministra hospodárstva pre údajne slabé výnimky zo zákazu dovozu ruskej ropy. Ono sa to dobre predáva voličom; tá predstava, ako malá krajina vypiekla s tými veľkými. Spomínaní páni vám už ale menej povedia o rizikách výnimiek pre Slovensko.

Prečo Nemecko tlačí na úsporu

Tým prvým je, že za určitých okolností nám výnimka z obmedzenia spotreby plynu môže skomplikovať výhľad na ako-tak stabilné dodávky.

V prípade plynu totiž platí, že bez ohľadu na to, koľko ho máme v zásobníkoch, nebude to stačiť na zásobenie priemyslu a domácností, ak Putin prúd do Európy úplne vypne. Nezaobídeme sa bez ďalších dodávok potrubím, hlavne cez Nemecko.

Lenže ak nebude ruský plyn prúdiť ani pre nich, tranzitné krajiny budú pod tlakom verejnosti, aby sa postarali o svojich zákazníkov, až potom o tých za hranicami.

Preto Berlín tlačí na zvyšok členských krajín, aby už teraz začali šetriť a aby v prípade, že plynu bude málo, prijali rovnako prísne obmedzenia, akým Nemecko vystaví svojich zákazníkov. Lebo len veľmi ťažko sa bude nemeckej vláde vysvetľovať občanom, že si majú obliecť sveter a znížiť termostat na 19 stupňov Celzia, aby v plynovode ostalo dosť pre zákazníkov v Česku či na Slovensku, ktorí kúria ostošesť.

Je v našom bytostnom záujme, aby ani prípadné odstavenie plynu Putinom nespustilo reťazovú reakciu vypínania po Európe. Preto je dohodnutá výnimka dvojsečná zbraň.

Áno, teoreticky nám umožní kúriť viac, ako iným členským krajinám. Ale zároveň táto a každá podobná výnimka zvyšuje riziko, že nebude čím kúriť. Lebo ak krajiny EÚ, cez ktoré k nám plyn tečie, neustoja tlak verejnosti na uprednostnenie domácich zákazníkov, tak sa nám nedostane ani molekula.