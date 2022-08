Prečo rozmýšľam nad odchodom zo Slovenska (píše Samo Marec)

Je rok 2022 a otázka znie, či Igor Matovič píše o sebe, keď píše o palmičke, lebo Igor Matovič je človek, ktorý môže pokojne byť aj palmička.

Je rok 2022 a otázka znie, či Richard Sulík dodanie zbraní Ukrajine podmieňoval vrtuľníkom pre nejakých Geissenovcov, lebo Richard Sulík je človek, ktorý to pokojne mohol urobiť.

Je rok 2022 a Robert Fico si podáva ruku s Milanom Uhríkom a otázka neznie vôbec nijako, len Gladiator spieva, že keď sa láska podarí, je to úplne iné ráno.

Mnohé z toho, čo sa deje, je absurdné. Zvyšok strašidelný. Ak by ste sa to snažili vysvetliť vonkajšiemu pozorovateľovi, stratil by sa už niekde pri tom, ako sa tu uvažovalo o blackoute.

Nedáva to žiadny zmysel. Ale my zároveň presne vieme, ako sa to stalo.

Dvadsať rokov

Keď som bol na strednej škole, ani vo sne mi nenapadlo, že jedného dňa prejde dvadsať rokov. A ani vo sne mi nenapadlo, že tých dvadsať rokov prejde a my ešte stále budeme naháňať decká s džointmi a vydávať to za boj proti drogám.

Nikdy by som nepovedal, že budeme ľuďom ničiť život za nejaké mastičky, že za to budú vyššie tresty ako za vraždu, o zneužívaní deti nehovoriac.