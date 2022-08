Koaliční poslanci zhodili rukavice (komentár)

Len chorobný optimista očakáva niečo iné ako pohromu.

Netrpezlivci sa už iste nevedia dočkať, ako bude vyzerať praktická politická prevádzka po formálnom odchode SaS z vlády do nominálnej opozície. Na odpoveď si ešte chvíľu počkáme, ale kto neobsedí, všeličo sa dozvie z batérie legislatívnych počinov, ktoré predložili poslanci na septembrovú schôdzu.

Zákaz nedeľného predaja a povinné pochovávanie potratených plodov môžeme považovať za istý folklór. Ďalší poslanci však zarúbali vyššie.

Milan Vetrák rozširuje zoznam špeciálne zdaňovaných firiem o televízie a rádiá a zavádza daň z plynovodov, Patrick Linhart zasa znižuje DPH na potraviny a poslanci SaS na gastro a pohonné látky.

Obsah teraz nebudeme hodnotiť, ale napospol ide o stámiliónové návrhy, ktoré patria do rúk vlády. Dobre, SaS už je vlastne opozícia, ale v ostatných prípadoch je to prejav ignorovania vlastného predsedu vlády, keď si stranícki predsedovia povedali, že to vezmú skratkou cez poslancov.