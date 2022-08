Zničiť Úniu, alebo v nej dovolenkovať? Rusi by si to mali rozmyslieť

Voľným vstupom do Európy potvrdzujeme, že ruský režim môže páchať čokoľvek.

Autor je europoslancom za Spolu/EPP

Populárny ruský spevák Filipp Kirkorov nedávno za účasti ruskej štátnej televízie navštívil zranených ruských vojakov na okupovanom Kryme a poslúžil tak putinovskej propagande. Krátko po tom odletel do Las Vegas a Monaka na luxusnú dovolenku.

Hoci je letecká doprava medzi Ruskom a Európskou úniou zastavená, do Európy sa dostáva množstvo ruských občanov, ktorí s turistickými vízami na mimoeurópskom letisku prestúpia na let do Európy, aby si užili prázdniny.

Dovolenka v Európe je výsada, nie právo

Schengenský priestor nám všetkým, aj turistom, umožňuje voľný pohyb po EÚ. V situácii, keď Rusko nepretržite útočí na civilistov na Ukrajine, preto v otázke víz pre turistov z Ruska potrebujeme nájsť európsku jednotu.

Sloboda pohybu po schengenskom priestore, a teda aj dovolenka v Európe, je výsadou, nie právom. Ani občania krajín, ktoré rešpektujú hranice iných štátov, nemajú automaticky nárok na turistické víza.

Na zastavenie vydávania turistických víz ruským občanom vyzvala estónska premiérka, ale aj ďalší európski a ukrajinskí politici vrátane europoslancov. Sám som podpisom podporil ich výzvu na zastavenie vydávania víz.

Je na to viac dôvodov.