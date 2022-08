Oslavovať s Rusmi nie je nevinné (komentár)

Ako opoziční politici sa s diplomatom od agresora stretávať nemusia. Ale chcú.

Opozičný Smer sa rozhodol vziať si oslavy SNP späť. Vládni činitelia mu dali zámienku, keď rozdelili oslavy na oficiálnu časť a časť pre verejnosť.

Takže Smer mohol s vlastným citom pre pravdu trúbiť, že ústavní činitelia sa boja národa a museli sa pred ľuďmi oplotiť. A preto berú účastníkov pod krídlo – teda pod zvolenské pódium, kde im sami vysvetlia, o čo išlo v Povstaní a prečo sú nositeľmi odkazu práve oni.

Tu by sme mávli rukou, že nech. Ale Smer si k tomu vystaval aj vlastnú zahraničnopolitickú zápletku. Zase, keby došlo len na Blahove reči, tiež by sme sa povzniesli ako tie mierové holubice. Ale u Fica sa rozhodli, že budú oslavovať tak, ako si na to za roky vo funkciách privykli. S veľvyslancami po boku.

Akoby vojna u susedov nič nezmenila na tom, aké postavenie majú Rusko a jeho satelit Bielorusko v salónoch a na pódiách. Krajinu vylúčili z každého možného spolku, pretože prepadla svojho suseda a odmietla jeho nárok viesť vlastný politický život bez kurately Moskvy.