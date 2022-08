OĽaNO pokračuje v špeciálnej politickej operácii (komentár)

Po Sulíkovi by mal odísť aj zostať aj Ivan Korčok.

Síce to nepomôže, ale aj tak to treba reprezentantom OĽaNO hovoriť stále dookola: Nie je to vtipné, naozaj. Možno sa bohovsky bavia, keď halabala trepú, kto zajtra má, nemá, môže a nemusí byť vo vláde Eduarda Hegera, ale správa štátu je vážna vec. Toto nech si nechajú do jazierka pre Romanu Tabákovú.

Aby sme si rozumeli, tak si to v stručnosti presvištime. Cez víkend sa paralelne rozhovorili hneď dvaja predsedovia výborov vo farbách OĽaNO: Peter Kremský a Milan Vetrák.

Vetrák nám hovoril, že predstava o odchode Igora Matoviča je absurdná, a teda požiadavka SaS je zámienkou na odchod. A naopak, Kremský odkázal, že Matovič má rád prekvapenia, a tak odchod pripustil. Aha.

Alebo kauza Ivan Korčok: budapeštianska spojka Gyimesi vynadá ministrovi do farizejov, ale civilné krídlo OĽaNO Kňažko nesúhlasí, takže Matovič Korčoka na facebooku vyzve na pokračovanie v rezorte. Čiže ľudia z OĽaNO tradične zastávajú všetky pozície, ktoré zároveň odmietajú.

Viac než amaterizmus to pripomína manuál špeciálnej komunikačnej operácie.