Len ďalší pokus obabrať politickú prácu (komentár)

Útlak SaS pokračuje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Matovič vie síce prekvapiť aj pritlačiť, ale to ešte neznamená, že je to aj chytré. Saskári už totiž majú na dosah opozičné parlamentné lavice, odkiaľ si môžu zahlasovať, za čo chcú. To si asi uvedomili aj v OĽaNO, keď na Bôriku naposledy sondovali, čo by im odídená SaS podporila.

Asi zistili, že nie všetko. OĽaNO vždy a znovu šokuje, že predsedove dobré nápady nie sú vnímané ako univerzálne spásonosné. A že trebárs strany s iným programom môžu mať výhrady či iné priority.

S Kollárovou rodinou sa OĽaNO dokázalo dohodnúť, lebo torpédovala „len“ reformy a vyšetrovanie svojich ľudí. V proreformnom a protikorupčnom hnutí toto zjavne dokázali prežiť na rozdiel od saskárskych výhrad proti nápadom ich predsedu.