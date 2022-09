Boris to aj v politike berie rad za radom.

Keď Boris Kollár ťahal k sebe Kuffovcov (ĽSNS) a všetci mu hovorili, že to sú fašisti, on ich nazval tvrdými kresťanmi. Teraz, keď ohlásil zisk Jozefa Šimka (tiež ĽSNS) a Romany Tabák, teda dvoch výstavných skríň tupoty kremeľskej propagandy, je úplne jasné, aký eufemizmus by mal použiť.