Čo Fico hovorí, keď stojí na tribúne (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Koniec augusta a začiatok septembra je pre slovenskú spoločnosť prekérnym obdobím. Nemalo by byť, ale je.

Krátko po sebe totiž každý rok nasledujú výročia sovietskej okupácie, Slovenského národného povstania a prijatia ústavy, no a s nimi sa viažu otázky. Teda nemali by sa, ale viažu.

Lenže vďaka za ne. Človek sa aspoň nemusí zaoberať koaličnou krízou, kde momentálne najdôležitejšia otázka podľa všetkého znie, či má skôr odstúpiť Matovič, alebo SaS splniť podmienky.

No a to je už predsa len trochu pod úroveň, lebo my ostatní sme z pieskoviska odišli zhruba v čase, keď sme nastúpili do základnej školy.

Alternatívna história v praxi

Slovenské národné povstanie bolo hrdinským okamihom našich dejín, v ktorom sa naši predkovia postavili nacistickým okupantom. August 1968 bol surovým zásahom do Pražskej jari, po ktorom nasledovalo dlhé a sivé obdobie normalizácie.