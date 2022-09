Matovič neodstupuje, Matovič prebíja

Medzi kandidátmi na ministra školstva sa objavilo meno známeho charizmatického exorcistu Vašečku. Nech to znie ľudom, čo nepijú z vedra akokoľvek šialene, v OĽaNO to s ním myslia úplne vážne. A to môže mať len jeden dôvod - ako vždy ide o predsedovo ego.