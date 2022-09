O mediálnom systéme–nesystéme

Ďalší pokus o nesystémovú zmenu pre RTVS, tentoraz cez zákon o dani z osobitnej stavby.

Autor bol predseda Slovenského syndikátu novinárov a člen Rady vlády SR pre masmédiá

Marián Viskupič a Roman Foltin (SaS) priniesli do parlamentu návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov pre RTVS. Pokiaľ ide o SaS, nie je to chyba v ich systéme, lebo už pri svojom vzniku v roku 2008 si to dali do programu. Ale systém v našej krajine predsa len chybný je.

Vo fungujúcom systéme by Mediálne informačné centrum zorganizovalo medzinárodnú konferenciu, na ktorej by diskutovali teoretici aj praktici o tom, ako to funguje, čo treba zlepšiť a čo zrušiť. Výstup by predložili mediálnej rade vlády, ktorá by dala odporúčania ministerstvu kultúry.

Ministerstvo by vypracovalo novelu zákona o RTVS (mohlo sa tak pokojne stať v rokoch 2010 až 2012, keď bol ministrom kultúry Daniel Krajcer z SaS), predložilo by ju najskôr na medzirezortné pripomienkovanie a potom do vlády.

Po schválení vládou by sa dostala do parlamentu a po schválení parlamentom a po podpísaní prezidentkou republiky by sa zaviedla do praxe. Až také jednoduché to je.

Lenže poslanci Viskupič a Foltin idú rušiť koncesionárske poplatky prostredníctvom novelizácie zákona o dani z osobitnej stavby. Mediálne informačné centrum k tomu mlčí, lebo ho v roku 2000 zrušil minister kultúry Milan Kňažko.

Mediálna rada vlády mlčí tiež, lebo ju v tom istom roku zrušil ten istý minister, ponechal si ju ako svoj poradný orgán.

Dobre, preklikajme sa stránkou ministerstva kultúry a pozrime sa na jej činnosť. Aha, už sa volá Rada vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel. Štatút schválený vládou 24. marca 2021. Posledná aktualizácia stránky 4. októbra 2021. Počet výstupov: 0.

Konšpiračná publicistika za peniaze občanov

No nič, poslanecký návrh je v parlamente. Parlamentu predsedá Boris Kollár. Jeho Sme rodina vlani, podľa výročnej správy, zaplatilo vydavateľovi preukázateľne konšpiračného webu Hlavné správy 57 000 eur. A vydavateľovi Hlavného denníka 27 000 eur.

Bonus je, že on osobne i jeho hnutie publikovali ešte aj v mesačníku Svedectvo, ktorý vydáva združenie Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja, III. odboj. Publikuje tam napríklad Rafael Rafaj (kedysi SNS, dnes Republika), Eva Zelenayová (kedysi poslankyňa HZDS), Marián Tkáč (kedysi predseda Matice slovenskej).