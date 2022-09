Škodí viac Sulík alebo Matovič? Fico rozsúdil (komentár)

Smer nebude odvolávať Matoviča. Šikovné.

Igor Matovič vyzeral polichotený nečakanou priazňou Roberta Fica, ktorý ohlásil, že so Smerom pri odvolávaní ministra financií SaS počítať nemôže. Hádam si nemyslia, že im umožníme návrat do vlády, argumentoval naoko rozčúlený Fico.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pristavme sa pri nápade, že Matoviča v parlamente SaS odvolá a vráti sa do koalície. To je taká nehoráznosť, že Robert Fico – zjavne na rozdiel od Richarda Sulíka – to nemôže myslieť vážne.

Otestujme: SaS odchádza v atmosfére totálnej nedôvery do opozície, kde zahlasuje za odsun Matoviča z ministerskej stoličky, a potom sa vráti ku koaličnému stolu. Posadí sa, vezme príbor do ruky a do hrobového ticha sa spýta, že čo sme spravili? Veď toto sme žiadali, a tak sme teraz tu!