SaS v novom šate, „prorusi“ na Václaváku a Biden boduje (týždeň podľa Schutza)

Udalosť týždňa

Energetická panika.

Pred piatkovým rokovaním rady premiérov v Bruseli, ktoré bude hľadať celoeurópske riešenie cien energií, sa v Únii vyhrocujú (katastrofizujú) scenáre budúcnosti.

Nielen analytici, už aj politici strašia, že neodvrátenie cenových excesov na trhoch s plynom a elektrinou bude znamenať priame ohrozenie demokracie a slobôd na Západe či tej-ktorej krajiny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čiže ak teraz nedôjde k dohode na úrovni EÚ, Putin v hybridnej vojne víťazí bez ohľadu na strmé prepady životnej úrovne v Rusku, ktoré musia byť a určite budú napokon nepomerne dramatickejšie než v EÚ. A tiež bez ohľadu na ruské vajatanie na ukrajinskom bojisku.

Pointa je, že pluralita „národných riešení“ môže viesť až – nezľaknite sa – k rozpadu Únie. Vraj nemusí prežiť vlnu „nesolidarity“ a národných egoizmov, ktoré uvrhnú niektorých členov do horších kríz, než budú u susedov, z čoho vyplynie – v dohľadnom čase – nereparovateľné zhoršenie vzťahov.

Udalosť II

Liz Trussová.

Ministerka zahraničia z vlády Johnsona je po Thatcherovej a Therese Mayovej už tretia britská premiérka. A zase konzervatívna (v mladosti ľavičiarka), zvolená výrazne väčšinovo bielym, postarším, heterosexuálnym, mužským prostredím, čo opäť straumatizovalo priateľky feministky a vôbec progresívne sily, ktoré vo svojich bojoch za lepší svet utŕžili ďalší „setback“.

Inak, ako diktuje britská politická kultúra, odstupujúci Johnson vyjadril Trussovej obratom svoju podporu. Nerozptýlil však pochybnosť, či zo zadnej lavice vo Westminsteri nebude straníckou opozíciou (veľkej sily a vplyvu).

Nová premiérka, aby si Johnsona naklonila, ho na oplátku vychválila za brexit (za ktorý ona sama nehlasovala), „historické víťazstvo“ nad Corbynom, líderstvo vo vakcinácii i jednoznačnú podporu Ukrajiny.

To posledné je dobré znamenie do Kyjeva, kde majú Johnsona za národného hrdinu a skôr či neskôr mu postavia aj sochu. Zelenskyj a spol. sa totiž prevratu na Downing Street 10 obávali z dôvodu, že po Johnsonovi príde niekto menej protiruský. S exministerkou zahraničia to určite nehrozí.

Žiaľ, rovnako pozitívny ohlas nečaká Liz Trussovú v Bruseli, keďže v otázke írskeho protokolu je vraj ešte vyhranenejšia než Johnson, ktorý hrozil (v tomto bode) porušením brexitovej zmluvy.

Udalosť SR