ZKH píše: Na slovenskú Alžbetu si budeme musieť počkať

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

My si na svoju Alžbetu ešte musíme počkať

Kým píšem tieto slová, beží mi zapnutá BBC, ktorá hovorí o pokoji, rozvahe, kontinuite, rešpekte. Hovorí o službe ľuďom s osobnými celoživotnými obeťami. Služba štátu, ktorému obetovala všetko. Zdržanlivosť, rozvaha, rešpekt. To všetko dokola opakujú Briti aj celý svet a občania pomaly prichádzajú pred palác uctiť si pamiatku Alžbety II.

Alžbeta II. bola stelesnením všetkého, čo nám momentálne na Slovensku chýba. Pocit zodpovednosti, ochota potlačiť vlastné záujmy pred záujmami krajiny. Rozvaha a zdržanlivosť. Snaha spájať, snaha nerobiť škandály.

Často sa nám novinárom stáva, že nám politici vyčítajú naše otázky. Aj Richard Sulík často opakoval, že by sme chceli od vlády vidieť jednotu a zdržanlivosť, ale na tlačovkách sa pýtame na konflikty a detaily rokovaní. V skutočnosti testujeme politikov. Síce sa spýtame, ale očakávame zdržanlivosť. Často dúfame v tú najnudnejšiu odpoveď. Posledné roky odchádzame z tlačoviek často sklamaní.

Asi najposlednejší príklad jej osobnej obety bol, keď kráľovná Alžbeta počas pandémie covidu v roku 2021 prišla o manžela Philipa, s ktorým prežila 73 rokov. Osamotená s rúškom sa rozlúčila so svojím manželom celkom sama. Opäť príkladom - na rozdiel od Borisa Johnsona, ktorému sa v tom čase na Downing Street konali žúry a zábava. Kontrast, ktorý sa nedá z mojej mysle vymazať.

Briti sa s kráľovnou Alžbetou rozlúčia grandiózne. Tisíce ľudí prichádzajú už teraz v daždi k Buckinghamskému palácu aj do Windsoru. V krajine jednoducho prevláda rešpekt, úcta. Niečo, čo Slovensko nezažilo už dlhšie, a keď, tak len v zábleskoch.

Alžbeta bola istota. Skala. Dalo sa na ňu spoľahnúť a dalo sa ju predvídať. Ľudia potrebujú istoty - ľudia chcú vidieť stabilitu a vzájomný rešpekt. Nielen k lídrom, ale najmä od lídrov k ľuďom. Chcú vidieť slušných ľudí, ktorí vedú krajinu s plánom, s víziou. Veľmi si to isté želám aj pre Slovensko. Asi si na našu Alžbetu II. ešte budeme musieť počkať. God save the Queen.

Podcast týždňa

Pre mňa sa to hodí, pre niekoho možno nie, ale môj podcast týždňa je tentoraz tiež z kráľovskej rodiny - od Meghan Markle. The Archetypes som si pustila s predsudkami a tak trocha otrávene. Odišla som spokojná, po krásnych a zaujímavých rozhovoroch o rôznych podobách a archetypoch žien.

O tom, ako bojujú s obrazom spoločnosti o ženách, o tom, aké by mali byť a čo by mali robiť. Bojovala s tým celý život aj kráľovná Alžbeta, bojujeme s tým všetky. Prvý diel podcastu Meghan Markle je so Serenou Williams a je to môj tip na podcast týždňa.

Iveta Radičová o politike

Tento týždeň sme s expremiérkou Ivetou Radičovou diskutovali o politike. O vulgarizácii, mačizme, klamstvách. O kultúre nielen jazykovej, ale aj o kultúre vládnutia, kde platia pravidlá, forma aj slušnosť. Kde sa legislatívny proces nepovažuje za nepodstatnú komplikáciu, ktorú prevalcuje bager. Kde strany majú štruktúry, nielen jedného lídra. A kde politici posilňujú inštitúcie, nie ich podkopávajú.

Hudobná bodka

Pre kráľovnú dnes hudobná bodka od Franka Oceana. Godspeed - slovo, ktoré znamená Boh ťa sprevádzaj. Godspeed HM Queen Elisabeth II.

Ak ste sa dostali až sem, dočítali ste dvadsiate vydanie môjho newslettera ZKH píše. Ak sa vám páčil, budem rada, ak ho budete šíriť aj medzi ďalšími ľuďmi alebo na sociálnych sieťach. Dočítania zasa o týždeň.