Slovenský hokejový zväz: Že vás hanba nefackuje (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Hokejový zväz konečne dospel k záveru: hráči, ktorí nastupujú v KHL, neporušujú žiadne medzinárodné dohody ani slovenské zákony, a tak sa nič nedá robiť. Neexistuje dôvod, prečo by nemali nastupovať za reprezentáciu.

Hokejisti k tomu mali anketu a Juraj Mikúš v nej povedal, že je to v poriadku, lebo aj tak všetci používame ruskú ropu a plyn. Bola to ambiciózna prihláška do súťaže o najväčšiu blbosť, ale napokon aj tak s prehľadom zvíťazil Richard Kapuš.

Ešte predtým totiž povedal, že po prvé politiku do športu ťahať netreba a po druhé Američania tiež vedú vojny a hokejisti aj tak hrajú v NHL. Úplný kráľ: v jednej vete politiku netreba do hokeja ťahať, tak ju do nej hneď v ďalšej vete zatiahnem.

A určite si stále myslí, že ako dobre povedal.

Čistý šport, špinavá politika

Je to krásny koncept: šport je čistý a politika špinavá. Netreba ich miešať, pretože šport sa tým pošpiní a politika ho zneužije. Problém je len v tom, že presne to sa deje počas celých moderných dejín.

Olympiádu v roku 1936 využil Adolf Hitler na triumf vôle. Olympiádu v roku 2014 urobil Putin v Soči aj napriek tomu, že v prímorských letoviskách sa zimné olympiády robiť nezvyknú. Teda ak nie ste diktátor.

No a ani blížiace sa futbalové majstrovstvá sveta sa nebudú v Katare hrať preto, že by to bola futbalovo výnimočná krajina. Niet pochýb o tom, že voľby boli skorumpované a v pozadí je politika: nikto príčetný predsa nezorganizuje turnaj v krajine, kde je väčšinu roka ako v mikrovlnke. Veď preto sa hrá v decembri.

Politici a režimy odjakživa využívali šport na vlastnú popularitu, veď si stačí spomenúť na to, ako aj Tatry chceli zorganizovať olympiádu. A ako sa tento nápad periodicky vynára, hoci je čoraz viac mimo.

Kričia vtedy športovci, aby sa im politici do toho nemontovali? Sotva.

Hlavne sa nemiešať!

Existuje navyše ešte aj druhá strana: aj športovci sa veľmi radi miešajú do politiky, niečo by o tom vedeli rozprávať Galis, Tittel aj Micheľ. Vinco Lukáč si možno dodnes myslí, že sedí vo vláde, a Martin Kližan kandiduje za starostu Petržalky.