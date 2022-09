O Rusku už vieme všetko (komentár)

Putin by si ušetril hanbu, keby si prečítal text ukrajinskej hymny.

Koniec je ešte ďaleko, ale ukrajinská kontraofenzíva v Kupiansku, Iziume a pri bránach Chersonu nám okrem úprimnej radosti prináša aj poznanie. Do istej miery sa to poznanie týka aj Ukrajiny, ale poučnejšie sú lekcie o Rusku.

Asi nemáme spor, že ruské impérium je niečo medzi zbytočnosťou a škodcom, tŕňom v päte, hrabľami za tmavým rohom a svetu by bolo lepšie, keby nebolo.

Ibaže to nie je vec nášho rozhodnutia a prostým faktom je, že to impérium jestvuje, škodí a predstavuje nezanedbateľnú hospodársko-vojenskú silu, s ktorou treba rátať. Ale, a to je kľúčové, nie je to sila, s ktorou by sa nedalo pohnúť – a my nie sme rukojemníci tej haraburdy.