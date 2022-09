Neúspechy na Ukrajine prajú úvahám, že Rusko použije jadrové zbrane.

Putin je schopný čohokoľvek zvlášť v prípade, keď by sa konvenčná vojna vyvíjala pre Rusko zle – a to sa práve deje. (Zdroj: Adobe stock)

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Ruský prezident Vladimir Putin vydal pár dní po vpáde Ruska na Ukrajinu rozkaz uviesť do stavu pohotovosti ruské jadrové sily. Znalci Kremľa sa zhodujú, že Putin je schopný čohokoľvek zvlášť v prípade, keď by sa konvenčná vojna vyvíjala pre Rusko zle – a to sa práve deje. Jadrový konflikt je oveľa pravdepodobnejší ako na konci studenej vojny.