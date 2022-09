Zosmiešnení a ponížení (komentár)

Správnou reakciou je otvorená domáca kritika Putina.

Zostáva otázne, či úspešná ukrajinská ofenzíva znamená prudký obrat so „začiatkom ruskej porážky“ (analytik Gady), alebo iba jednu z epizód dlhej „opotrebovacej“ vojny.

Šesťtisíc štvorcových kilometrov , ktoré Ukrajinci dobyli späť, znamená v každom prípade nielen novú situáciu na fronte, ale aj zosmiešnenie údajne druhej najsilnejšej armády sveta na globálnej scéne. S potenciálne nedoziernymi dôsledkami.

Útek od Charkova a strata vysoko strategického Iziumu sľubuje dlhý presah na Európu a možno i dovnútra Ruska už teraz.

Z množiny javov ako hospodárska stagnácia Číny, inflácia a energetický šok, čo sú podľa Kennetha Rogoffa globálne príčiny „krízy horšej ako všetky predchádzajúce“, by časom mohla vymiznúť vojna na Ukrajine.

Porážka pri Charkove takto stavia európsku energetickú mizériu do menej katastrofickej perspektívy. Trebárs už len z dôvodu, že mierová Ukrajina by mohla dodať Európe dosť elektriny (Zelenskyj), ktorá by tlačila ceny späť k predvojnovej hladine.