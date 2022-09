Karol alebo Charles? Zhasnime a uvidíme

Jazykoveda sa dnes netvári, že je rozhodnutá.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obrovská väčšina z nás sa narodila za panovania kráľovnej Alžbety II. a nevidelo sa nám nič mimoriadne na tom, že ju na Slovensku voláme Alžbeta, a nie Elizabeth.

Charlesovi Philipovi Arthurovi Georgeovi Mountbatten-Windsorovi, vojvodovi z Cornwallu, Rothesay a Edinburgu, by až trápno došlo, keby videl, ako oduševnene sa šklbeme skrzeva jeho ctené meno. Ihneď sme ho totiž previedli do slovenskej podoby a stal sa Karolom III.

Urobili sme to preto, lebo je to taký zvyk, jazyková prax, čomu sa v jazyku hovorí aj úzus. Lepšie povedané, bol to taký zvyk, lebo nikde nie je napísané, že sa to nezmení.