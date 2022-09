Ako prestať queer ľuďom sľubovať, čo sa nestane

Do parlamentu mieri nový zákon o životných partnerstvách. Bez šance.

Autorka je sociálna poradkyňa a analytička

Nič sa nedeje, rovnako tam mieri rekordne veľký balík ďalších poslaneckých návrhov, na ktorých nie je v bývalej koalícii žiadna zhoda, a tak sa dá len hádať, kto čo podporí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Úprava „ikonického“ zákona 363, ústavný zákon na skrátenie volebného obdobia v zásade kedykoľvek, exekučná amnestia, špeciálny odvod pre médiá... A zákon o životnom partnerstve.

Je to také slovenské politické rondo, že zákonná úprava, ktorá by mala queer ľuďom priznať rovnocenné postavenie medzi ostatnými, prichádza už desaťročia do pléna bez väčšej podpory a ani nie často.