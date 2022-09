Operácia Matovič zatiaľ plní očakávania a Dzurindov coming out (týždeň Petra Schutza)

Článok pokračuje pod video reklamou

Udalosť týždňa

Alžbeta II. V situácii, keď sa najvychytenejšie globálne médiá pretekajú, aby zo života najdlhšie slúžiacej kráľovnej vylovili niečo zásadné, prevratné, mimoriadne, čo ešte nikdy nikde nebolo, isté je toľko, že autor tohto textu nemá najmenšiu šancu vymyslieť nič originálne.

Z informačného pretlaku o „alžbetínskej ére“ vyplýva jedno (i to už bolo povedané): Nikto netuší, ani najošľahanejší dvorní novinári a analytici, čo si kráľovná o čom-tom ozaj myslela, aké mala na čo-to názory. Nezhoda je až v posúdení, či je to Alžbetino plus, alebo mínus.