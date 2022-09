Rusi stvorili o nás hoax, Žilinka ho smelo šíri (komentár)

Otázkou je, či by veľvyslanec nemal opustiť Slovensko nejakým menej dôstojným spôsobom.

Práve v čase, keď sa odhaľujú masové hroby pri ukrajinskom Iziume, má Slovensko príležitosť zistiť na vlastnej koži, aké to je, keď sa nebezpečne burcuje na základe ruského hoaxu. Následky sa priamo týkajú starostu obce Ladomirová, ktorému sa pre výmysly ruského veľvyslanca Igora Bratčikova vyhrážajú smrťou.

Zároveň sa generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi opäť nepodarilo ani trafiť do dverí, ani uhádnuť správny trestný čin, keď ruský hoax skonzumoval aj s navijakom a pomohol ho tak ďalej šíriť, pričom napraviť sa to neponáhľal.

Stojí za veľmi dôraznú otázku, či by pán veľvyslanec nemal opustiť Slovensko nejakým menej dôstojným spôsobom, konkrétne vykopnutím do vlasti.

To on sa postaral o nutrične bohatú potravu pre ruský propagandistický priemysel, keď rozšíril, že Slováci zrovnali bagrom ruské hroby so zemou. Veľmi dobre vedel, že to nie je pravda, a toto by bola vážna vec, ešte aj keby práve Rusi neporušovali všetko mysliteľné právo sveta.

Odpoveď na inú dôraznú otázku, či by generálny prokurátor nemal opustiť svoju funkciu nejakým menej dôstojným spôsobom, máme už dávno, teraz bola asi pätnásty raz podčiarknutá. Ten človek tam jednoducho nemá čo hľadať.

Rusi si do svojej fanatickej relácie, kde sa vyhrážajú jadrovými zbraňami, zo španielskeho inzertného portálu ukradli fotku gigantického buldozéra, ktorým mal byť dotyčný hanebný čin spáchaný. V tejto súvislosti netaktne pripomeňme, že Rusko nás vyhlásilo za nepriateľa.