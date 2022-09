Kollár má dosť (komentár)

Svojim partnerom pripomína, že bitka o Matoviča je záležitosť leta.

Matovič správne vycítil, že SaS sa v téme návratu do vlády začína zamotávať a strácať istotu, čo vlastne chce. Ako správny záškodník s nimi začal cez facebook vyjednávať, že len nech sa vrátia po tom, čo ho odvolajú s mafiou a fašistami, nech sa páči!

Našťastie to celé drží pokope Eduard Heger, ktorý nás prosí, aby sme nečítali statusy, nepočúvali tlačovky a tešili sa z peňazí, ktoré nám už poslali. Lebo zas oni makajú!

Kde zvyšní členovia prehrávajú so zdravým rozumom, hlási sa Boris Kollár (uf!). A pripomína svojim partnerom, že bitka o Matoviča je záležitosť leta, a keď má toto celé padnúť, musí to mať aspoň dobrý dôvod.

A v tom má úplnú pravdu. Či bude Matovič na ministerstve, sa malo rozhodnúť v lete, teraz poďme ďalej a všetci účastníci zájazdu (aj SaS!) by sa mali zmieriť so situáciou aspoň do chvíle, kým nebude jasné, čo s energetickou krízou.