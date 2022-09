Fico beží na pomoc Orbánovi, ktorý chráni Putina (komentár)

Ak je systémová korupcia problém doma, mala by byť aj v Únii. Jednoduché.

Robert Fico si švihol, aby bol prvý, kto okomentuje ohlásené krátenie eurofondov pre Maďarsko. S plamenným vyhlásením, že legitímnu vládu Brusel trestá za názor, mal pravdu ako rádio Jerevan.

Maďarská vládna strana Fidesz bola potrestaná za politický názor, ale na inom mieste, v inom čase a len takmer. V marci 2021 ju chceli vylúčiť zo straníckej rodiny v europarlamente. Fideszácki europoslanci však stihli tresnúť dvermi na odchod hneď po tom, ako sa väčšina ľudovcov (EPP) vyjadrila, že vylúčiť člena politickej rodiny je možné.

Nikto v EPP neskrýval, že je to príprava na rozlúčku s Orbánovou stranou, ktorá už v tom čase hodnotovo pasovala k európskej krajnej pravici, a nie ku konzervatívnym centristom. Mali by sme sa pýtať, prečo to ľudovcom trvalo tak dlho...

Krátenie eurofondov, pred čím teraz Orbánova vláda stojí, je trestaním za názor len vtedy, ak si povieme, že korupcia je vecou názoru. Podľa Fica zjavne je.

Pridal sa k nemu aj Kam Vietor Tam Kollár, ktorý začal drmoliť, že haha, veď keby išlo o korupciu, aj Slovensku by mohli zobrať fondy a rovno všetky!