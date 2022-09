Všetky Žilinkove výstrednosti v jedinom vtipe.

Ak sa niekto pri Žilinkovej urputnej snahe pátrať, či náhodou ruské hoaxy nie sú pravdivé, čudujete, či už nezašiel priďaleko, tak si položte otázku, že kto iný si môže také niečo dovoliť, keď nie on.

P.S. Nie, či by to naozaj fungovalo v praxi, Cynická obluda nepreverovala. Je to vtip, nie ústavnoprávne okienko.