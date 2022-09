Putin neprekvapil. Nemôže stratiť tvár cára, ani keby to stálo státisíce životov (komentár)

Oslavy mieru mohol sputiť len Putin.

V tento deň zaznie v sídle OSN v New Yorku Zvon mieru. Odliali ho z mincí, ktoré darovali deti zo všetkých kontinentov. Nech žije úplný svetový mier, znie odkaz napísaný na zvone.

Medzinárodný deň mieru si svet pripomína 21. septembra, počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Organizácie, ktorá vznikla práve na to, aby prispela k mieru vo svete.

Nedá sa predpokladať, že takto si to Vladimir Putin naplánoval. Ruského prezidenta do stredajšieho prejavu dotlačili skôr úspechy ukrajinskej armády na východe krajiny, no napriek tomu je to paradoxné.