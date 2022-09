Nahradia počítače učiteľov?

Uvidíme, či sme sa dokázali poučiť z minulosti.

Autor je analytik INESS

Aj ekonomika môže ochorieť. Nemám na mysli finančnú krízu, ale nákladovú chorobu.

V 60. rokoch ju opísal ekonóm William Baumol. Je to choroba postihujúca odvetvia, ktoré nedržia krok s rastúcou produktivitou práce v hospodárstve, ale zároveň musia vyplácať vyššie mzdy, pretože konkurencia na trhu práce to vyžaduje. Najčastejšie touto chorobou trpia rôzne odvetvia služieb, ako napríklad vzdelávanie.

Vzdelať jedného človeka stálo pred rokom, desiatimi aj sto rokmi približne podobný počet človekohodín. Porovnajte to napríklad s ľudskou prácou potrebnou na obživu jedného človeka, ktorá klesla dramaticky.

Dôvodom, prečo školstvo nedokáže v produktivite držať krok s ostatnými sektormi, je absencia technológií, ktoré by šetrili čas a námahu. Inak ich nazývame aj roboti.

Roboti pred tabuľou

Nie je pravda, že by ich nikto nikdy v školstve neskúšal zapriahnuť. O technologickej revolúcii vo vzdelávaní sa veľa hovorilo, keď prišlo rádio, neskôr to mala byť televízia, následne VHS kazety v každej domácnosti a naposledy sa veľké nádeje vkladali do internetu a masových online bezplatných kurzov (tzv. MOOC).