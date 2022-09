Putin nás zatlačil do kúta (komentár)

Pristúpiť na referendovú frašku by znamenalo bezpodmienečnú kapituláciu.

Keď najväčší žijúci zločinec Vladimir Putin vo februári oznamoval „špeciálnu vojenskú operáciu“, so svojskou zvrátenosťou nám tvrdil, že sa nedá inak, lebo Západ zatlačil Rusko do kúta a nedal mu na výber. Čo je síce sprostosť, ale aspoň to vytvára priestor na konštatovanie, že dnes už nemá na výber Západ.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď totiž ruské vojská obsadzovali ukrajinské územie, s nejakým sebazaprením sa dali aspoň pochopiť cynické úvahy Západu, že Ukrajina by sa mala výmenou za prísľub mieru vzdať okupovaných území. Je to síce hanebný návrh a Putin by aj tak nič nedodržal, ale ľudia chcú pokoj.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hlasovanie pod dohľadom samopalov. Ako si chcú okupanti privlastniť kus Ukrajiny? Čítajte

Lenže táto opcia padla zo stola, o čo sa postaral Putin. Paradoxne, „dosiahol“ to práve svojimi „referendami“ a na ne nadväzujúcou anexiou a vyhrážaním sa jadrovými zbraňami, ak niekto zaútočí na toto akože ruské územie.

Na túto hru už nemôže pristúpiť nikto, lebo by to znamenalo, že Rusku treba hocikedy splniť hocičo. Tomu sa hovorí zrada zoči-voči nepriateľovi.