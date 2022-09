Preteky populistov v kríze vedú na grécku cestu (komentár)

Genetické manipulácie nie sú dosť vyspelé, aby z Kollára a spol. vyčarili zodpovedných ľudí.

Prológ môže byť aj tento: Kým „náraz do dlhovej brzdy“ očakávajú českí analytici v roku 2028, na Slovensku sme v nadmernom dlhu natoľko utopení, že ako posledná (najvyššia) sankcia hrozí vyrovnávanie rozpočtu v čase najväčšej krízy.

Preto politici tak naháňajú reformu dlhovej brzdy. (Ktorú zrejme teraz spriechodní opozičný status SaS.)

Samozrejme, zásah štátu do energetickej inflačnej špirály nespochybňuje nikto. Ak nepríde, zástupy príjmovo slabších – azda všetci pod mediánom? – sa dostanú do situácií neriešiteľných alebo im blízkych, ktoré by lámali väzy aj stabilnejším vládam, ako je Hegerova. A to ešte aj keby proti nim nestála taká deštruktívna opozícia, akou je smerohlasofašistická.