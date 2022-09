Skutoční konzervatívci už uctievajú Borisa Kollára.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keby boh mrhal svoj čas tým, že by sledoval dianie na nedávnom konzervatívnom summite a komu sa tam v jeho mene tlieska, zistil by, že je so svojimi presvedčeniami a prikázaniami úplne mimo.