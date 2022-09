ZKH píše: Bodaj by sme mali rovnaké nároky na mužov, ako máme na ženy političky

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ženy v politike

Priznám sa, že keď mi v sobotu kolegovia posielali status poslankyne Jany Bittó Cigánikovej, že sa pobili s Romanou Tabák, prepadla ma jedna z mnohých vĺn zúfalstva z politiky za posledné týždne.

Ešte viac ma však nahnevali okamžité vyhlásenia žien aj mužov, či toto je viac žien v politike, ktoré sme chceli. Nie je to žiadna novinka, štandardy pre ženy a mužov sú dvojaké už tisícročia. Tento argument sa dokola objavuje pri nejakých politických bizarnostiach, ale nikdy pri mužoch.

Kvorka, Cuper, Slota

Povedal si to niekto pri prípade poslanca Kvorku? Je to jeden z mojich najobľúbenejších príbehov, vždy keď menujem politické bizarnosti. Kedysi podpredseda Združenia robotníkov Slovenska a dlhoročný poslanec Smeru mal kauzu ozaj nemorálneho a pikantného charakteru. Ukázal sa, že dlhodobo chodieval do osady Bambusky, ktorá je pri Martine. A nechodieval tam náhodou, ale za vtedy 17-ročnou (!!!) Zdenkou. Celý plasticky napísaný príbeh svojho času v roku 2013 opísal týždenník Plus 7 dní.

Vtedy 51-ročný Kvorka mal podľa obžaloby zistiť, že Zdenka sa zamilovala do svojho tiež 17-ročného rovesníka Jána, a tak ho spolu s poslancovým synom a kamarátom v roku 2006 uniesli v sivej fabii, odviezli ho do skladu v Martine a tam ho zbili. Súd síce preukázal, že chlapec v sklade bol, ale pre nedostatok dôkazov nakoniec poslanca Kvorku oslobodili. Všetci však tušia, ako to asi bolo.

Opitý Slota alebo poslanec Cuper, ktorý si na mol sadol za volant a s imunitou jazdil spanilú jazdu nočnou Modrou a do kamery sa Markíze smial, že si dal výborné orešanské. Alebo bitka podnapitých poslancov v parlamente o maketu Roberta Fica, na to si ešte spomínate? Nočné rokovanie, poslanec, dnes župan Viskupič a zrejme podnapití poslanci Smeru sa naťahovali o kartónového Roberta Fica. Jeden skoro preletel cez zábradlie.

Careful what you wish for

Toto sú len alkoholické a bizarné excesy, ale mohli by sme pokračovať celým zoznamom obvinených a odsúdených mužov za korupciu, zneužitie právomocí a spreneveru.

Keby sme urobili výpočet mužom len na základe pohlavia, rovnako ako to ľudia robia ženám, nikdy v živote by už nemohli šéfovať ani skupine detských skautov.

Robiť z excesu poslankýň genderovú tému je nechutné, neférové a ešte aj nepravdivé. Navyše, ak to teda začneme robiť, je to naozaj doživotná stopka pre mužov vo verejných funkciách. Takže, be careful what you wish for.

Video týždňa: Bejzo z Polemicu

Keďže viem, že aj vy ste unavení z negativity a zlých správ, mám pre vás tento týždeň príjemný oddychový rozhovor s Braňom Bajzom z Polemicu. Odpichli sme sa síce od toho, že ich skupina nechcela hrať na jednom pódiu so Zónou A, ale rozprávali sme sa aj o všelijakých iných príjemných veciach, a tak celkovo to bol dušu hladiaci rozhovor. Dajte si.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/3XEy3mDY.html

Mám pre vás aj jedno staršie video magazínu The New Yorker. Poslala mi ho moja sestra Veronika. Je o manželskom páre a ich poslednom rozhovore pred smrťou, je o príbehu jednej obyčajnej neobyčajnej rodiny. Je to krásno zaznamenané v desiatich minútach a určite vám zlepší tento morózny týždeň.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/nvzl4qMbfxU

Playlist týždňa: BJ PIGGO MONTHLY DIGGS

BJ Piggo, ktorého celé meno poznám, ale zrejme ho nemôžem prezradiť, je slovenský DJ, ktorý na Spotify každý mesiac robí výber songov. Stojí to za vašu pozornosť, ak máte radi funky. Ja ho počúvam aj pri písaní tohto newslettera.

https://open.spotify.com/embed/playlist/2W2a4RKWfxI3HnLAbrqp0A?utm_source=generator

Osamelí muži

Zuzana Hanusová napísala zaujímavý článok o posledných vedeckých štúdiách. Písala o tom, že tu máme generáciu osamelých mužov, ktorí si nevedia nájsť partnerku. Síce v článku píše, že PROBLÉMOM sú ženy, ktoré ich predbehli v zručnostiach, ako zvládať vzťahy, ale ostatné platí. Ženy by som rozhodne nenazvala problémom, ale vlastne absolútne súhlasím s tým, že ženy mužov míľovými krokmi predbehli vo vzťahoch, v komunikovaní nespokojnosti, problémov aj v riešení rôznych situácií. Problémom sú skôr muži, ktorí nestíhajú. Ale vlastne nezáleží na tom, ako to kto nazve. Prosto jedno pohlavie je osamelé a nešťastné a treba hľadať príčiny.

Korene sa začínajú pri výchove chlapcov a dievčat - pri stereotypoch, že chlapci neplačú a nekomunikujú svoje bolesti. "Matos upozorňuje, že rodiny nevybavia mladých mužov do života dôležitými komunikačnými nástrojmi na zvládanie rozdielov medzi mužmi a ženami. Ženy už s mužmi stratili trpezlivosť a tí zostávajú osamelí vo svojej nemohúcnosti," píše aj Zuzana Hanusová a nedá sa nesúhlasiť.

Doktor Matos aj v článku v Postoji mužom odporúča, aby na sebe – či sa im to páči, alebo nie – začali pracovať a radí nebáť sa využiť psychologickú pomoc, aby človek spoznal sám seba a pochopil, prečo reaguje v konkrétnych situáciách tak, ako reaguje. Všetky moje kamarátky vrátane mňa chodia na terapiu. Nie je to hanba a je to mimoriadne zaujímavé sebapoznávanie. Mám aj mnoho mužských kamarátov, ktorí na sebe na terapii pracujú a robia míľové pokroky. Nie je to hanba, skôr naopak - dnes sa to javí už ako nevyhnutnosť. Zatiaľ na to treba mať sociálny aj ekonomický kapitál - terapie sú nedostupné a drahé. Ale verím, že sa táto služba stane esenciálnou súčasťou nášho zdravotníctva.

Hudobná bodka

Sting sa tento týždeň vrátil opäť koncertovať na Slovensko. Ja som to tentoraz musela vynechať, pretože mám iné plány, ale na koncerte Symphonicities som v Bratislave bola a bol to krásny zážitok. When We Dance je jedna z mojich najobľúbenejších pesničiek od Stinga a hodí sa aj na tieto jesenné sychravé dni.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/l-TSm_6zUjQ

Ak ste sa dostali až sem, dočítali ste dvadsiate tretie vydanie môjho newslettera ZKH píše. Ak sa vám páčil, budem rada, ak ho budete šíriť aj medzi ďalšími ľuďmi alebo na sociálnych sieťach. Dočítania opäť o týždeň.