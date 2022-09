Naozaj chcete Matoviča? (komentár šéfredaktorky)

Matovič sám ukázal, prečo by mal byť odvolaný.

Aj keby bol niekto Igorom Matovičom nepopísaná strana, tak počas jeho prejavu v parlamente by pochopil, prečo má byť odvolaný z postu ministra financií.

A zo všetkých vládnych postov, ktoré by mu ešte mohli prisľúbiť ako kompenzáciu. A to aj v prípade, že by Richard Sulík a jeho strana nikdy nežiadali jeho odchod.

Matovič bol vlastným prokurátorom, vzniesol proti sebe obvinenie a vyslovil aj návrh trestu.

Lenže parlament v momentálnej zostave neposudzuje podstatu, či je Matovič spôsobilý viesť ministerstvo. A tak akýkoľvek trest bude znášať spoločnosť.