Ako Slovensko ne-pomáha Ukrajine

Nedodávame to, čo je najdôležitejšie a dokonca máme navyše.

Západ doteraz na Ukrajinu dodal len okolo 60 samohybných húfnic s dlhým dostrelom a 27 raketometov schopných odpaľovať americké rakety systému MLRS /HIMARS. Slovensko sa hrdí, ako Ukrajine pomáha, v skutočnosti mohla naša malá krajina hneď od začiatku tieto počty veľmi významne zvýšiť.

Ale neurobili sme to a ani neplánujeme urobiť.

Príbeh našich húfnic

Ešte pred siedmimi rokmi boli operačné požiadavky našej armády stanovené na dve batérie (16ks) húfnic Zuzana.

Za ministra Glváča prišiel návrh zriadiť tretiu batériu – ktorú by tvorili vtedy novo vyvinuté húfnice Eva. Síce pre ne veľmi v štruktúre armády nebolo použitie, ale ako podpora exportu to dávalo zmysel – Eva je jediná ľahká húfnica na svete, ktorá má automatické nabíjanie – a mohol to byť zaujímavý exportný šláger.

Lenže po nástupe ministra Gajdoša v roku 2016 sa plán zmenil. Tretia brigáda mala byť vybavená novou generáciou húfnic Zuzana 2. Na rozdiel od Evy však Zuzana 2, vychádzajúca zo zastaranej konštrukcie, nemá veľmi čo na svetovom trhu ponúknuť. Čo potvrdil čas – jediný exportný úspech zaznamenala len pre vojnu na Ukrajine. Ukrajinci berú, čo je k dispozícii.